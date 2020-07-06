 

Новый препарат от ВИЧ успешно прошел клинические испытания

06.07.2020, 1:00, Новости дня

Новый препарат от ВИЧ, который препятствует размножению вируса на разных этапах, с успехом прошел первую фазу клинических испытаний. Лекарство эффективно боролось с болезнью и в течение шести месяцев оставалось в крови у пациентов.

Как утверждают специалисты, препарат будет особенно эффективен для тех пациентов, у которых выработалась лекарственная устойчивость на другие препараты. Также новое лекарство может быть использовано для профилактики антиретровирусной инфекции у людей, которые входят в группу риска.

Препарат является небольшой молекулой GS-6207, нарушающей работу белка капсида ВИЧ и препятствующей размножению вируса. Деформация вирусных оболочек происходит по причине ускорения молекулой сборки белков капсида. Эксперимент показал, что препарат эффективен на ранних и поздних стадиях инфицирования пациентов.



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