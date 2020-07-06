 

Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

06.07.2020, 0:54, Новости дня

Пожар, вспыхнувший в прошлый четверг на иранском ядерном объекте в Натанзе, нанес значительный ущерб, который может замедлить разработку современных центрифуг. Об этом сообщил в воскресенье иранский чиновник из Организации по атомной энергии.

Согласно прозвучавшим в минувшую пятницу утверждениям органов безопасности, причина инцидента и пожара на объекте установлена и будет обнародована позднее.

Некоторые иранские чиновники допустили, что, возможно, речь идет о кибердиверсии. Один из них предупредил, что Тегеран отомстит любой стране, которая проводит такие атаки.

«Инцидент может замедлить разработку и производство современных центрифуг в среднесрочной перспективе… Иран заменит пострадавшее здание на более просторное и оснащенное более современным оборудованием», – заявил представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди, согласно информагентству IRNA.

«Инцидент нанес значительный ущерб, но обошлось без жертв», – добавил он.

Три иранских чиновника сообщили Reuters на условиях анонимности в пятницу, что, по их мнению, пожар был результатом кибератаки, но не привели никаких доказательств.

Объект по обогащению урана в Натанзе, большая часть которого находится под землей, – один из нескольких иранских объектов, который находится под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.



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