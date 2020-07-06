Главком ВМФ анонсировал масштабное пополнение состава Военно-морского флота

06.07.2020, 0:48, Новости дня

Военно-морской флот РФ в 2020 году пополнится примерно 40 кораблями и судами различных классов, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью изданию «Красная звезда».

«Всего в состав флота в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов различных классов», – приводит слова адмирала ТАСС.

Евменов отметил, что это говорит об эффективной реализации в РФ программы военного кораблестроения.

В качестве примеров главком ВМФ привел спуск на воду корвета «Ретивый» и фрегата «Адмирал Головко». «Их экипажи прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ, которые разработаны с учетом эксплуатации новой техники и вооружения», – добавил главком.

Фрегат «Адмирал Головко» является третьим кораблем проекта 22350. Корабли этого проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Корвет «Ретивый» является шестым серийным (седьмым по счету) корветом проекта 20380. Корабли этого проекта предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

Напомним, 12 июня в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»).

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, первую серийную стратегическую атомную подлодку усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» – «Князь Олег» – планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в декабре 2020 года.