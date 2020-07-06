Знаменитый Грушинский фестиваль впервые прошел в режиме онлайн

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06.07.2020, 0:40, Новости дня

В Самарской области завершился знаменитый Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году из-за пандемии коронавируса он впервые прошел в режиме онлайн, трансляции посмотрели в общей сложности более полумиллиона зрителей.

Трансляции проходившего со 2 по 5 июля фестиваля, посвященного 75-летию Великой Победы, велись в социальных сетях, на видеохостинге Youtube и на официальном сайте мероприятия. Зрители смогли увидеть концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик, многих других авторов и исполнителей.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин, спасавший тонувших детей, напоминает ТАСС. Первый фестиваль состоялся год спустя в Жигулевских горах, в нем приняли участие около 600 человек. В 1980 году фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году.



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