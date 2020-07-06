Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

06.07.2020, 0:40, Новости дня

В ответ на запуск ракет по территории еврейского государства истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС, расположенным в северной части сектора Газа.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 июля, из сектора Газа были запущены по израильской территории три ракеты, напоминает ТАСС. Одна из них была перехвачена системой ПВО Израиля. До этого ракетные обстрелы по Израилю производились 26 и 15 июня, 6 мая, 27 марта. В ответ израильская армия стреляла по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. В ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.