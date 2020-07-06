С четверга в Москве резко похолодает

06.07.2020, 0:40, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".

При этом жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине среды, передает ТАСС.

В понедельник, 56 июля, в Москве ожидается 28-30 градусов выше нуля, во вторник — 30-32 градуса, среду — 29-31 градус. В четверг столбики термометров опустятся до 22-27 градусов тепла, в пятницу – до 20-25 градусов.