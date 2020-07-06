 

С четверга в Москве резко похолодает

06.07.2020, 0:40, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".

При этом жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине среды, передает ТАСС.

В понедельник, 56 июля, в Москве ожидается 28-30 градусов выше нуля, во вторник — 30-32 градуса, среду — 29-31 градус. В четверг столбики термометров опустятся до 22-27 градусов тепла, в пятницу – до 20-25 градусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Украина получит от МВФ кредит на 5 миллиардов долларов

07.05 / Мэр призвал москвичей не ходить смотреть салют на 9 мая

01.06 / Италия заявила о готовности принимать российских туристов с 15 июня

30.05 / В мире: Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

20.05 / ВВП России во втором квартале упадет на 16% – Bloomberg

21.05 / Цены на нефть полностью зависят от Китая?

01.06 / Доктор Комаровский развеял миф о способе профилактики коронавируса

06.05 / Зеленский предложил главе ЕБРР подумать, как поддержать украинское правительство

25.05 / Космос – не последний рубеж?

13.04 / Новый игровой смартфон Lenovo может получить быструю зарядку на 90 Вт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска