В Совете Федерации заявили, что в РФ никогда не рассматривали ОРДЛО как российские регионы

06.07.2020, 0:35, Новости дня

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров не согласился с заявлением бывшего “премьер-министра ДНР” Александра Бородая о том, что оккупированные боевиками территории Донбасса в скором времени войдут в состав России.

Об этом Джабаров сказал 5 июля в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

“Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса”, – сказал российский сенатор.

По его словам, “Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы”.

“Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу”, – объяснил Джабаров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.