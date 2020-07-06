 

В Совете Федерации заявили, что в РФ никогда не рассматривали ОРДЛО как российские регионы

06.07.2020, 0:35, Новости дня

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров не согласился с заявлением бывшего “премьер-министра ДНР” Александра Бородая о том, что оккупированные боевиками территории Донбасса в скором времени войдут в состав России.

Об этом Джабаров сказал 5 июля в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

“Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса”, – сказал российский сенатор.

По его словам, “Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы”.

“Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу”, – объяснил Джабаров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В Латвии отреставрирован памятник советским разведчикам

13.04 / Лоза осудил начавшую «торговать лицом» Любовь Успенскую

01.05 / Кива утверждает, что его счета не заблокированы

26.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 50,94%

09.05 / Энергетики приняли участие в акции «Фонарики Победы»

09.05 / NYPost – российская медиакомпания набирает на работу американских журналистов в преддверии президентских выборов

15.05 / Европе предрекли новую волну беженцев

05.07 / Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

07.05 / Стала известна реакция Москвы на высылку российского журналиста из Белоруссии

29.04 / Попова: россияне вернутся к обычной жизни, но с определенными особенностями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска