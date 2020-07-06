 

Убийство популярного певца в Эфиопии привело к массовым протестам, более 160 погибших

06.07.2020, 0:35, Новости дня

166 человек погибли в течение недели во время массовых беспорядков в Эфиопии, вспыхнувших после убийства певца и общественного деятеля, борца за права народности оромо Хачалу Хундессы. Об этом сообщает ВВС.

Среди жертв – 11 полицейских.

167 человек получили серьезные ранения и травмы.

29 июня 34-летнего исполнителя нашли застреленным. Полиция не сообщала о возможном мотиве преступления. Известно, что Хундессе поступали угрозы смерти.

Манифестации переросли в жестокие побоища в день похорон Хундессы – 2 июля.

ВВС информировала, что 35 человек были взяты под стражу в связи с убийством и беспорядками. Среди арестованных – политик Джавар Мохаммед, который препятствовал захоронению певца на родине, требуя, чтобы церемония прощания прошла в Аддис-Абебе.

Хундесса, в свое время пять лет отсидевший в тюрьме за антиправительственные выступления, был одним из неформальных лидеров восстания оромо, которое привело к смене власти в Эфиопии в 2018 году. Он начал сольную музыкальную карьеру в 2009 году, став одним из самых популярных певцов в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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