В Австрии убили просившего политическое убежище россиянина

06.07.2020, 0:30, Разное

В австрийском городе Герасдорф-бай-Вин застрелили россиянина, который просил политическое убежище. Об этом сообщил радиостанции ORF представитель местной полиции Вальтер Шварценекер.

Преступление произошло около 19:00 (20:00 мск) по местному времени. Машину предполагаемого преступника остановили в городе Линце спустя примерно 2,5 часа, его задержали. Шварценекер сказал ORF, что убитый — «вероятно, чеченец», как и задержанный по подозрению в преступлении. ТАСС представитель полиции уточнил, что погибшему было 43 года, при этом агентству Шварценекер не уточнил, действительно ли предполагаемый убийца и погибший были чеченцами.

По информации «Кавказского узла» и «Кавказ.Реалии», убитый — блогер Анзор Умаров. Он критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова в том числе на своем YouTube-канале «Анзор из Вены», у которого 12,6 тысячи подписчиков.

Зимой этого года во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева, известного как Мансур Старый. Он тоже критиковал власти Чечни. О задержании подозреваемого в убийстве в настоящее время не сообщалось. Как отмечает «Кавказской узел», Кадыров не делал публичных заявлений по поводу этого убийства.

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