Астролог рассказал, как великий парад планет повлияет на жизнь людей

06.07.2020, 0:30, Разное

Астролог рассказал, как великий парад, который пришелся на 4-5 июля 2020 года, повлияет на жизнь людей. По словам Алексея Фандеева, который уже давно специализируется на загадках данной сферы, это – знаковое событие для человечества.

В последний раз большой парад планет был в 1982 году, который стал роковым для СССР. Скончался Леонид Брежнев, а после смены нескольких лидеров, пришел Горбачев, который начал перестройку. В США до невероятных цифр выросла безработица, а по всему миру фиксировалось огромное количество авиакатастроф. Впрочем, 2020 уже превзошел урон, который наблюдался в 1982, а это, по мнению Фандеева, является свидетельством того, что пришло время задуматься. В нынешнем году энергия данного астрономического явления переходит от знака Стрельца к Близнецам. Первый отвечает за культуру, религию, идеологии и международные связи. Второй – это обновление существующих информационных программ. Иными словами, пришла пора двигаться к новому. Это касается идеалов, образования, медицины, истории и взаимодействия с другими государствами. Обновление ожидает многие системы, но в движение программа придет в конце 2020 года.

Астролог считает, именно 4 июля к человеку могут прийти мысли о том, что он делает не так и понимание, как стать счастливым. Каждый получит 2 года на то, чтобы полностью измениться. Время требует от человечества больших перемен. Люди должны стать быстрыми, гибкими и ловкими, им предписано не бояться идти вперед, обновлять системы ценностей и думать о том, каким идеалам следует служить.