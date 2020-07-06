 

Washington Times – стремление Трампа заключить сделку с Пекином — не повод закрывать глаза на «китайскую агрессию»

06.07.2020, 0:20, Новости дня

Несмотря на очевидное желание заключить выгодную торговую сделку с КНР, Дональд Трамп не должен поддаваться давлению со стороны Китая и принимать навязываемые Пекином «красные линии», пишет бывший заместитель госсекретаря США Джед Баббин в своей статье для The Washington Times. По мнению Баббина, выгода от сделки не перевешивает поддержку Вашингтоном Гонконга и Тайваня, а также сохранности американских военных и коммерческих секретов.


Reuters

Президент Трамп, очевидно, не определился со своей стратегией в отношении Китая, пишет бывший заместитель госсекретаря США Джед Баббин в своей статье для The Washington Times. С одной стороны, он хочет оживить торговое соглашение, заключённое с Пекином в минувшем январе, поскольку Китай, таким образом, значительно увеличит закупку американских сельхозтоваров. С другой стороны, Трамп намерен выступить против «китайской агрессии», дестабилизирующей азиатский регион.

Китайская сторона дала Вашингтону понять, что осуществить эти два намерения одновременно у него не получится, отмечает Баббин. Пекин даже обозначил для Трампа «красные линии». Понятие «красных линий» стало популярно в 2012 году, когда Барак Обама предупредил Башара Асада «не пересекать красную линию» посредством применения химического оружия.

Между тем, «китайская агрессия» в Азии нарастает, пишет автор. В качестве примера он приводит новый закон в отношении Гонконга, подводящий под уголовную ответственность любые действия против китайского правительства, а также «сговор» с иностранными силами. Кроме того, в середине июня китайские войска сошлись в столкновении за спорные территории с Индией. Китай по-прежнему строит военные базы на островах в Южно-Китайском море, пишет Баббин. Китайский флот угрожает рыболовецким судам у островов Сенкаку, оспариваемых Китаем и Японией.

В США предпринимают ответные меры, отмечает автор. Недавно Сенат единогласно принял закон о санкциях против китайских чиновников, банков и бизнесменов, причастных к наступлению на автономию Гонконга. В ходе последней встречи на Гавайях китайские дипломаты выразили госсекретарю США Майку Помпео серьёзное недовольство действиями Вашингтона и обозначили свои «красные линии», включившие «вмешательство» в дела Гонконга и Тайваня, а также введение санкций, обусловленное политикой в отношении Гонконга и уйгуров. Кроме того, с самого начала переговоров между США и Китаем было ясно, что Пекин ни за что не откажется от своей программы кибершпионажа за американскими военными силами и разведкой.

Как отмечает Баббин, Дональд Трамп, очевидно, желает заключения торговой сделки с Китаем, однако это желание очень переоценено. «Красные линии» КНР должны быть проигнорированы, считает автор, поскольку любые другие действия будут равны «умиротворению китайской агрессии». По мнению автора, экономическая выгода от экспорта американских товаров в КНР не перевешивает поддержки Гонконга, Тайваня, Индии и китайских уйгуров, а также американских военных и коммерческих секретов.



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