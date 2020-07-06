Мнение: Письмо: “Поджидала как паучиха”

06.07.2020, 0:00, Разное

Корону можно кормить мусором, воздухом и кровью.

Когда вы кормите мусором, у вас для этого есть специальная шкатулка, куда вы собрали всякий хлам, в основном вытянутый щипцами, и перебираете целыми днями.

Когда вы кормите корону воздухом, вы даже в шкатулке не нуждаетесь, вы научились стряпать иллюзии на пустом месте.

Чтобы избавиться от короны, кормящейся мусором, достаточно шкатулку выбросить и новую не собирать, а чтобы перестать кормить воздухом корону, надо полностью поменять свое отношение к жизни, перестать воспринимать жизнь как источник наслаждений. Это куда сложней, чем выбросить шкатулку.

Если же вы кормите корону кровью, все еще хуже.

Это корона вросла в вас как рогатый карлик, как зловещий гриб-паразит и съедает вас.

Любая корона вас ест, но корона-кровопийца самая злая и самая прожорливая.

Чтобы избавиться от такой короны придется провести настоящую хирургическую операцию, а потом курс антибиотиков, а потом пройти реабилитацию.

Просто так такую корону не снять.

bibizgul

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пожалуйста, разберите мое письмо.

Вот уже почти три года как я не могу забыть бывшего. За это время, мне кажется, не было ни одного дня, когда я бы не вспоминала о нём.

Мы жили вместе несколько лет, я была минусом в дисбалансе. Не могла без него, но при этом очень любила читать про абьюзеров, работать над отношениями, педагогические беседы по сто часов, драки и «отстаивотб гроницы», а чуть запахнет жареным – бросалась на пузо, ныла и умоляла смилостивиться.

Когда он сказал, что это всё, я уже была амёбой на дне дна. В очень плохом состоянии. Но, слава Богу, незадолго до этого я нашла ваш блог и уже знала про «послали-иди». А тут очень удачно и случай представился попрактиковаться. Собрала оставшиеся силёнки и быстро съехала.

(Непонятно в чем она решила попрактиковаться. К моменту расставания она была в черном поле и сама была виновницей конфликта)

А он буквально на следующий день стал пытаться отыграть всё назад. И мне это было слаще халвы. Читала про камбэк и ручонки тряслись от нетерпения – сейчас мне ясно, что камбэк этот был обречен.

(Откуда она взяла камбэк и свой минус в дисбалансе, вообще непонятно. Но понятно, что вот это “слаще халвы” – это корона-кровопийца. Хотя она у нее и раньше была, когда она боролась за права. А теперь она решила наслаждаться страданиями парня. Но давайте посмотрим, что жрет корона. Наполовину эти страдания у него от чувства вины, около половины это воображаемые ею страдания, и примерно на 10 процентов – это его привязанность к ней, привычка. Корона-кровопийца причиняет другим совсем небольшие страдания, но зато приучает хозяина захлебываться кровью и воображать себя настоящим демлоном)

Четыре месяца он писал, слал цветы, звонил и пытался поговорить лично, а я с колоссальным наслаждением молчала. Потом прозвучали слова о пожениться, и я ответила. Но спустя две недели встреч стало ясно, что его предложение было сделано в каком-то аффекте, и по трезвому размышлению ничего такого он на самом деле не хочет. Я сказала, что как было мне не подходит, и больше с ним не встречалась.

(Четыре месяца она воображала его страдания, представляла, как он истекает кровью, хотя ему было почти наплевать, иногда он скучал, но каждый раз думал, что нет смысла ее возвращать. А вот она растила свою корону и растила его фигуру, причем воображала его таким горячим, что спекла себе все мозги)

И тут, казалось бы, должна была начаться моя новая другая жизнь. Но началась сказка про белого бычка. Я подвесила себя на крюк уверенности, что он вернётся.

(Уверенность эта ее из-за выросшей грандиозности и из-за того, что его фигура стала такой большой, что стала восприниматься как главная часть жизни. А парень тем временем и так-то не особо скучал, изредка вспомниал, а теперь окончательно понял, что скучать по ней было ошибкой)

Большую службу в этом мне сослужила Ищейка – эта мразь у меня натасканная. Я целый год не могла найти сил чтобы бросить ежедневно проверять его микроблог. А там он на разные лады писал о том, как ему плохо без меня, как он умирает смертельной смертью и как у него ничего не ладится. Я упивалась и поджидала, как паучиха, что вот-вот он не выдержит.

(Все, что она читала у него в блоге, она присваивала и относила на свой счет. Хотя парень просто писал о депрессии. Обычно онегины, вырвавшиеся из дефолтных отношений, очень много думают о своих бывших. Они переживают, что им никогда не встретится никто получше, а с бывшей им тоже было плохо, и они думают, что это они какие-то уроды, обделенные способностью любить. Девушки, вы должны представить себе, как устроен онежий онегин. Я в ФС это пыталась показать, в первых сезонах. Это молодой мужик, у которого есть либидо и часто неслабое, хоть и под толщей льда, либидо греет лед и вызывает маету в душе. Девушку заводить он не хочет, забыть совсем про девушек не может, и в свободное от работы время мается мыслями, что же со всем этим делать)

Параллельно я возобновила свой блог, но ни единого слова о личном или о нём там не было – какие-то посторонние наблюдения и шуточки-хуюточки. Но я снова и снова убеждалась, что он тоже меня читает, когда он писал у себя что-то в ответ на мои посты. И упивалась.

(Здесь уже понятно, что корона-кровопийца продырявила ей голову? Она воспринимала все его заметки как диалог. Так некоторые безумные воспринимают мой блог. Они думают, что я обращаюсь лично к ним каждым своим постом)

Чем? Что человек лучше проведёт время в своих возвышенных душевных муках, чем будет со мной?

(Здесь у нее пробилась капля здравого смысла, что если бы он симпатизировал ей, не то что любил, а просто симпатизировал бы, он бы писал ей, но она представила себе титана духа, который умирает от мук, но не делает к ней даже шага. Понятно, как обожравшаяся корона издевается над хозяйкой?)

Спустя год он от меня везде отписался, и Ищейка мне принесла, что он начал встречаться с девушкой. И даже тут я нашла, каких помоев жирануть – её зовут как меня, и если в начале она была толстой с длинными тёмными волосами, то потом быстро стала худой блондинкой с короткой стрижкой – в точности как я.

(90% мужчин предпочитают худых, а не толстых. Больше половины предпочли бы блондинку брюнетке при прочих равных. Сами девушки тоже любят быть стройными и часто осветляют волосы. Обесцвеченные волосы проще коротко стричь, чем восстанавливать. Но все это автор приписала себе, решив, что ее бывший лепит себе как Демиург ее копию)

Я увидела, что в микроблоге у него стало на одну подписку больше – так я стала палить и её аккаунт. Наслаждалась, читая о её страданиях по нему и была в диком восторге, когда увидела, что она на голубом глазу практически дословно копирует записи из моего микроблога, выдавая их за свои – то есть, она не только знала обо мне, но и хотела быть похожей. Я праздновала собственное величие – такой царь во дворца, роковуха, а у самой рот в говне.

(Не только рот, у нее еще что-то с мозгами. Ей кажется, что соперница копирует ее записи, хотя до этого она писала, что не упоминает о личном, а соперница пишет про любовные страдания)

В общем, шли годы. Я работаю, много и тяжело учусь, занимаюсь спортом. Мне нравятся другие мужчины, некоторыми я увлекалась очень сильно (а они мной не очень). Но по итогу ничего длительного не получается. Я постоянно вспоминаю о нём и о том, что ну вот любил же он меня, ну вот любил же!!! У меня же столько доказательств! У меня не шкатулочка – у меня целый грёбаный музей величиной с Лувр, с экспозицией по годам и периодам.

(И так многие живут в ожидании камбэка. Мой блог опасен для рапанов и я об этом предупреждала. Рапанам, которые не готовы эволюционировать, а хотят кормить корону, лучше держаться от моего блога подальше)

Недавно я наткнулась на картинку «Когда бывшая не может поверить что вы расстались» – там из-за дерева высовывается девушка и в упор смотрит, как рядом двое целуются. Мне и смешно стало, и остро унизительно и стыдно. И я так обрадовалась этим отчетливым ощущениям, попыталась их прочувствовать всем нутром и запомнить – надеялась, мне это откроет жадные глазёнки наконец, и я смогу выбраться. Помогло на два месяца непроверяния аккаунтов – сорвалась вчера ночью, причём мне казалось, что если я сейчас же не пойду и не проверю, у меня жилы на шее лопнут от напряжения, я это как облегчение воспринимала.

Хотя вот про откроет глазёнки – на что? Разве я не понимаю, что его жизнь – не моё собачье дело, что он, даже если и любил когда-то, то больше нет, что всё прошло и давно кончилось? Что разговаривать с призраками вредно и по-крысиному подглядывать за его благополучной жизнью сейчас – убожество и унижение? Понимаю. Ведь я, по-моему, в своём уме. Но я не могу убить Ищейку, не могу избавиться от нужды в контроле того, что мне неподвластно, я предаю и предаю себя, и нет этому конца.

(Почему так сложно оборвать связь, которую выкормила корона-кровопийца? Потому что для этого надо поменять метаболизм. Надо научиться питаться своей полезностью для людей, своей нормальностью, своей независимостью и устойчивостью. И это вместо грандиозности, блеска, рокового магнетизма и демонической силы, всего того, чем вы питаете себя с помощью короны-кровопийцы)

Дорогая Эволюция, скажите, как мне себе помочь? Есть ли необходимость обратиться за помощью к специалисту? Я думала о гипнозе, хотя мне его никто не назначал – возможно, это проявление моего внешнего локуса, когда я возлагаю ответственность за своё душевное благополучие на нечто малопонятное, как на магию?

(Если у вас есть такой специалист, который может вам помочь, почему бы не обратиться? Но если вы думаете, что где-то сидят специалисты, которые могут сделать внутреннюю работу за вас, вы ошибаетесь)

Мне уже 31 год, я загнала себя в жопу и мне очень страшно.

(Надо мужчину найти. Часики уже начали громко тикать, вам нужен муж, а это человек, с которым у вас будет взаимно высокая значимость и общие взгляды на быт и семью. Это не такая уж простая задача и на нее нужно время)

Слава Богу, что вы есть.

С уважением и любовью.