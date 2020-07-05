Нехватка сна может быть причиной преждевременной смерти

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05.07.2020, 23:54, Новости дня

По словам ученых, недостаток сна способен вызвать нарушения во всем организме. Но главные нарушения происходят в кишечнике по причине концентрации кислородных радикалов.

Команда ученых провела эксперимент на грызунах, которых постоянно подталкивал медленно вращающийся цилиндр и не оставлял их в состоянии покоя. Через два дня постоянного движения у мышей в кишечнике повысился уровень кислородных радикалов, а через пять дней – началось отмирание клеток.

Эксперимент на мушках показал, что введение антиоксидантов устранило агрессивные кислородные радикалы и спасло их от недостатка сна. По словам ученых, использовать эффективность антиоксидантов при недостатке сна у человека является непозволительным.



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