Нехватка сна может быть причиной преждевременной смерти

05.07.2020, 23:54, Новости дня

По словам ученых, недостаток сна способен вызвать нарушения во всем организме. Но главные нарушения происходят в кишечнике по причине концентрации кислородных радикалов.

Команда ученых провела эксперимент на грызунах, которых постоянно подталкивал медленно вращающийся цилиндр и не оставлял их в состоянии покоя. Через два дня постоянного движения у мышей в кишечнике повысился уровень кислородных радикалов, а через пять дней – началось отмирание клеток.

Эксперимент на мушках показал, что введение антиоксидантов устранило агрессивные кислородные радикалы и спасло их от недостатка сна. По словам ученых, использовать эффективность антиоксидантов при недостатке сна у человека является непозволительным.