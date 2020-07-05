Ученые работают над созданием устройства для общения людей и животных

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05.07.2020, 23:54, Новости дня

Японские ученые работают над созданием электронных устройств, при помощи которых люди смогут понимать животных путем вербализации мыслей. Об этой новости рассказали в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. 

Специалисты разрабатывают препарат, который связывает мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, ИИ, устройства для передачи мысли, а также оказания помощи глухонемым. Кроме этого, можно будет передавать мысли на расстоянии.

Также стало известно, что американские ученые работают над созданием духов с запахом космоса. Аромат будет напоминать смесь пороха, малины, пережаренного стейка и рома.



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