Разрушение зубов напрямую связано с генами

05.07.2020, 23:54, Новости дня

Ученые проводили анализ процессов разрушения зубов и обнаружили, что кариес может быть напрямую связан с генетическими особенностями человека.

Во время изучения зубной эмали специалисты обнаружили небольшое количество примесных атомов, способствующих прочности эмали и ее быстрому разрушению. Использование этих атомов помогло исследователям определить пространственное распределение примесей в тканях. Эксперты смогли провести детализацию процесса для лучшего понимания особенностей кариеса и генетических условий, которые влияют на крепость и разрушение эмали.

Обнаружилось, что разрушительные процессы эмали зубов действительно зависят от генетических особенностей. Они напрямую связаны с поведением растворенных кристаллитов, которые способны сделать эмаль более прочной или стремительно ее разрушить.