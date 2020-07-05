 

Губернатор Мэриленда осудил снос памятника Колумбу в Балтиморе

05.07.2020, 23:48, Новости дня

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган в воскресенье подверг критике власти Балтимора за то, что они позволили демонстрантам сбросить памятник Христофору Колумбу – мореплавателю итальянского происхождения, который первым высадился на берег вблизи американского континента в 1492 году.

Около 300 ликующих демонстрантов в субботу вечером обвязали цепями памятник в балтиморском районе Маленькая Италия и сбросили ее, разбив на куски, которые были потоплены во Внутренней гавани города.

Хотя в октябре в США отмечается национальный праздник в честь Колумба, левые демонстранты все чаще демонизируют мореплавателя, представляя его как символ колониализма и эксплуатации коренных народов Америки.

Памятники Колумбу были снесены и в других городах США.

«Хотя мы приветствуем мирные протесты и конструктивный диалог о том, следует ли устанавливать определенные памятники или об их переносе в музеи и места хранения в рамках юридического процесса, беззаконие, вандализм и разрушение общественной собственности совершенно неприемлемы», – заявил Хоган.

«Это противоположность демократии, которую должны осудить все, вне зависимости от политических предпочтений, – сказал республиканский губернатор. – Лидеры Балтимора должны восстановить контроль над своими улицами и немедленно сделать их безопаснее».

Демонстрация в Балтиморе, стала одной из многочисленных уличных акций протеста за последние недели, которые были направлены против памятников ключевым фигурам из непростой истории межрасовых отношений в стране – главным образом генералам, которые отделились от Соединенных Штатов в 1860-х и проиграли войну за сохранение рабства в южной части страны.

Эти демонстрации стали развитием акций протеста против жестокого отношения полиции в отношении меньшинств после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая при задержании полицией. Задержавшему его полицейскому предъявлены обвинения в убийстве второй степени.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал волонтером движения #МыВместе

26.05 / Гладков призвал не смешивать личную жизнь и творчество Успенского

05.06 / Профессора-химика казахстанского вуза уволили за сексистские комментарии в соцсетях

04.07 / Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

15.06 / Адвокат объяснил появление семьи погибшего в ДТП с Ефремовым на телевидении

04.06 / В Бразилии вновь побит антирекорд суточной смертности от COVID-19

30.05 / CNN – «бессмысленный шаг» — выход Трампа из ВОЗ помешает миру эффективно бороться с пандемией

05.05 / Калифорния объявила о первых послаблениях карантина

14.05 / Собянин анонсировал массовый бесплатный скрининг на коронавирус в Москве

02.05 / В ООН призвали Украину справедливо расследовать трагедию 2014 года в Одессе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска