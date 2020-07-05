Губернатор Мэриленда осудил снос памятника Колумбу в Балтиморе

05.07.2020, 23:48, Новости дня

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган в воскресенье подверг критике власти Балтимора за то, что они позволили демонстрантам сбросить памятник Христофору Колумбу – мореплавателю итальянского происхождения, который первым высадился на берег вблизи американского континента в 1492 году.

Около 300 ликующих демонстрантов в субботу вечером обвязали цепями памятник в балтиморском районе Маленькая Италия и сбросили ее, разбив на куски, которые были потоплены во Внутренней гавани города.

Хотя в октябре в США отмечается национальный праздник в честь Колумба, левые демонстранты все чаще демонизируют мореплавателя, представляя его как символ колониализма и эксплуатации коренных народов Америки.

Памятники Колумбу были снесены и в других городах США.

«Хотя мы приветствуем мирные протесты и конструктивный диалог о том, следует ли устанавливать определенные памятники или об их переносе в музеи и места хранения в рамках юридического процесса, беззаконие, вандализм и разрушение общественной собственности совершенно неприемлемы», – заявил Хоган.

«Это противоположность демократии, которую должны осудить все, вне зависимости от политических предпочтений, – сказал республиканский губернатор. – Лидеры Балтимора должны восстановить контроль над своими улицами и немедленно сделать их безопаснее».

Демонстрация в Балтиморе, стала одной из многочисленных уличных акций протеста за последние недели, которые были направлены против памятников ключевым фигурам из непростой истории межрасовых отношений в стране – главным образом генералам, которые отделились от Соединенных Штатов в 1860-х и проиграли войну за сохранение рабства в южной части страны.

Эти демонстрации стали развитием акций протеста против жестокого отношения полиции в отношении меньшинств после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая при задержании полицией. Задержавшему его полицейскому предъявлены обвинения в убийстве второй степени.