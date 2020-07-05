СМИ: Британия откажет Huawei в участии в создании сетей 5G

05.07.2020, 23:48, Новости дня

Британские власти намерены положить конец участию китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании национальной телефонной сети 5G, сообщили британские СМИ, отметив, что подобное развитие событий еще больше ухудшит отношения Лондона с Пекином, но вызовет удовлетворение Вашингтона.

Ожидаемому изменению политики предшествовала переоценка рисков прослушивания, проведенная британским Национальным центром кибернетической безопасности (НЦКБ), сообщила газета Sunday Telegraph.

Британские официальные лица подтвердили «Голосу Америки» точность газетной публикации.

Ранее НЦКБ полагал, что рисками, связанными с Huawei, можно управлять и снижать их, с чем были не согласны американские разведслужбы. Введение в июне новых американских ограничений на Huawei изменило картину, предупредил НЦКБ.

Руководство британской спецслужбы пришло к выводу, что санкции, не позволяющие Huawei использовать компоненты и полупроводники, основанные на американской интеллектуальной собственности, означают, что китайской компании придется использовать элементы, «к которым нет доверия», что увеличивает риски безопасности.

Британские власти составляют график удаления оборудования Huawei, уже установленного в сетях 5G. Британские телекоммуникационные компании BT и Vodafone уже попросили правительство дать им время до 2030 года, чтобы провести эту работу, но, по словам официальных лиц, на Даунинг-стрит хотят, чтобы это произошло быстрее, даже если это замедлит ввод в эксплуатацию новой сети.

Изменение политики произошло на фоне разрастающегося дипломатического спора между Лондоном и Пекином в связи с введением Китаем нового драконовского закона о безопасности для Гонконга.

В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позволил китайской компании играть ограниченную роль в создании менее критичных элементов национальной сети сотовой связи нового поколения, что нанесло удар по американской кампании, призывающей союзников бойкотировать Huawei.

Администрация Трампа более года призывала Великобританию и других союзников запретить Huawei участвовать в создании беспроводных сетей связи пятого поколения. По мнению американских официальных лиц, есть значительный риск, что компания, тесно связанная с китайской разведкой, станет «троянским конем» разведслужб Пекина, позволяя им собирать разведданные.

Компания Huawei в воскресенье заявила, что она остается «открытой для дискуссий с британским правительством», и обвинила США в попытках улучшить рыночные позиции американских компаний.

Представители Huawei заявили, что решение об изменении их роли в строительстве британской сети 5G основано на «ошибочных предположениях».