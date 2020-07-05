“Манчестер Сити” неожиданно уступил “Саутгемптону”

05.07.2020, 23:30, Новости дня

Футболисты "Манчестер Сити" не сумели на выезде разжиться очками в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу против "Саутгемптона". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в этом матче был забит на 16-й минуте. Его автором стал нападающий "Саутгемптона" Че Адамс. Подопечные Хосепа Гвардиолы все оставшееся время пытались пробить вратаря "святых" Алекса Маккарти, но все их усилия не увенчались успехом.

"Манчестер Сити" с 66 очками остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата АПЛ. "Саутгемптон", набрав 43 балла, идет 13-м.