 

“Манчестер Сити” неожиданно уступил “Саутгемптону”

05.07.2020, 23:30, Новости дня

Футболисты "Манчестер Сити" не сумели на выезде разжиться очками в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу против "Саутгемптона". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в этом матче был забит на 16-й минуте. Его автором стал нападающий "Саутгемптона" Че Адамс. Подопечные Хосепа Гвардиолы все оставшееся время пытались пробить вратаря "святых" Алекса Маккарти, но все их усилия не увенчались успехом.

"Манчестер Сити" с 66 очками остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата АПЛ. "Саутгемптон", набрав 43 балла, идет 13-м.



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