 

Число жертв коронавируса в Москве приближается к 4 тысячам

05.07.2020, 23:30, Новости дня

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. В результате число жертв COVID-19 в столице достигло 3 975.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 11,2 миллиона человек, около 530 тысяч заболевших скончались, передает ТАСС. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к настоящему моменту зарегистрирован 681 251 случай заражения, умер 10 161 человек. Выздоровели 450 750 инфицированных.



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