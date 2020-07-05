 

Третий полицейский, обвиняемый по делу об убийстве Флойда, освобожден под залог

05.07.2020, 23:25, Новости дня

Еще один бывший полицейский, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, освобожден под залог, об этом сообщил телеканал Fox9.

Экс-офицер Ту Тао, который обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству, 4 июля вышел из тюрьмы после уплаты $750 тыс. Он провел под стражей месяц и один день.

Согласно условиям освобождения, Тао должен являться по вызову судьи и следователя и не вступать в контакт с семьей жертвы.

Из участников задержания Флойда под стражей остается Дерек Шовин, которому выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени. Именно Шовин 25 мая применил силу к афроамериканцу, надавив коленом ему на горло. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения.

5 июня арестованным экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому, Шовин должен внести за выход из тюрьмы $1 млн.

Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20-го.

После смерти Флойда по всем Штатам начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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