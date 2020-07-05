 

Шмыгаль: Началась эффективная борьба со схемами

05.07.2020, 23:25, Новости дня

Украинские налоговая служба и таможня будут избавляться от коррупционных схем. Об этом 4 июля заявил в недельном отчете в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“За июнь 2020 года в госбюджет поступило почти 113 млрд грн, а это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят об одной очень важной вещи: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется”, – написал он.

Глава правительства процитировал министра финансов Украины Сергея Марченко, который объяснил значительные поступления средств “результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками” и остановкой “схем”.

“Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне”, – заявил Шмыгаль.

#Економіка_тижня 🔸️ Мінімальна заробітна плата Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на…

Posted by Денис Шмигаль on Laupäev, 4. juuli 2020

По данным Министерства финансов Украины, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%.

12 июня Марченко заявил, что руководители таможенной и фискальной служб Украины должны увеличить плановые поступления в бюджет страны на 10–15%, иначе будут уволены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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