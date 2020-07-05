Путин про право союзных республик на выход из состава СССР

05.07.2020, 23:20, Разное

Право союзных республик на выход из состава СССР было «миной замедленного действия».

Президент РФ Владимир Путин назвал «миной замедленного действия» положение о праве союзных республик на выход из состава СССР, которое было закреплено в Конституции Советского Союза. Свое мнение президент выразил в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин отметил, что это право было закреплено еще в союзном договоре 1922 года, «а затем — в последующих Конституциях». Президент заявил, что это была идея Владимира Ленина, Иосиф Сталин же придерживался другой точки зрения.

«Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической РФ в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее», — сказал Путин.

Он отметил, что положения о возможности выхода республик из состава СССР «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза». В результате республика, по его мнению, могла выйти из состава СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа».

Действующие же поправки к Конституции, по мнению Путина, положительно повлияют на укрепление государственности России. «Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции, — добавил он. — Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Скрижали РФ. Главное действующее лицо Конституции вступает в силу. Комикс

Поправки, внесенные в Конституцию, вступили в силу 4 июля. По данным ЦИК, за их внесение высказались 77,92% граждан, против — 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

При этом аналитик Сергей Шпилькин, проанализировав данные, пришел к выводу, что данные как по результатам голосования, так и по явке, могут быть иными. По его подсчетам, реальное соотношение «за» и «против» составляет примерно 65% на 35% при явке около 42%.

Среди вступивших в силу поправок — изменение, касающееся «территориальной целостности» России. «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», — говорится в новом тексте Конституции.