Ученые: Антитела к COVID-19 быстрее вырабатываются у тяжелобольных пациентов

05.07.2020, 23:09, Разное

Ученые из Израиля выяснили, что антитела способны вырабатываться быстрее у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Такое открытие удалось сделать после применения инновационного теста на выработку антител к 70 заболевшим коронавирусом.

Исследование проводилось экспертами, представляющими Тель-Авивский университет и больницу имени Шарона. Тестирование профессора Мотти Герлика и его коллег должно было определить две различные формы белка. У больных, для которых было характерно осложнение коронавируса, выработка глобулярных белков происходила быстрее. В крови многих пациентов в течение всей научной работы сохранялось наличие антител IgG.

Антитела ориентировались на связывающийся с человеческими клетками вирусный белок, формирующий заболевание на ранних этапах. Исследователи сделали вывод, что с помощью нового теста можно улучшить диагностику COVID-19 и осуществлять более быстрые и эффективные обследования. Тестирование также дает возможность лучше понять иммунный ответ на заболевание, отслеживая эффективность применения вакцин.