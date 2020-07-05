 

Ученые: Антитела к COVID-19 быстрее вырабатываются у тяжелобольных пациентов

05.07.2020, 23:09, Разное

Ученые из Израиля выяснили, что антитела способны вырабатываться быстрее у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Такое открытие удалось сделать после применения инновационного теста на выработку антител к 70 заболевшим коронавирусом.
Исследование проводилось экспертами, представляющими Тель-Авивский университет и больницу имени Шарона. Тестирование профессора Мотти Герлика и его коллег должно было определить две различные формы белка. У больных, для которых было характерно осложнение коронавируса, выработка глобулярных белков происходила быстрее. В крови многих пациентов в течение всей научной работы сохранялось наличие антител IgG.

Антитела ориентировались на связывающийся с человеческими клетками вирусный белок, формирующий заболевание на ранних этапах. Исследователи сделали вывод, что с помощью нового теста можно улучшить диагностику COVID-19 и осуществлять более быстрые и эффективные обследования. Тестирование также дает возможность лучше понять иммунный ответ на заболевание, отслеживая эффективность применения вакцин.



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