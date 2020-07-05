VOAэкспресс 5 июля 2020

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05.07.2020, 22:40, Новости дня

Эпидемия

Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Стивен Хан заявил,что пока неясно, можно ли безопасно провести съезд Республиканской партии в Джексонвилле, Флорида. В этом штате регистрируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.

15 штатов сообщили о рекордном росте новых случаев в первые дни июля. Рост заболеваемости в 39 штатах США омрачил торжества по случаю Дня независимости, который отмечался 4 июля. Эксперты в области здравоохранения обеспокоены, что праздничные мероприятия могут привести к новому всплеску инфекции, который вызовет перегрузку больниц.

Газета New York Times сообщила, что группа из 239 ученых из 32 стран намерена в ближайшие дни опубликовать в научном журнале открытое письмо, адресованное ВОЗ, с призывом пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Атака в Багдаде

«Зеленая зона» в Багдаде, где находится несколько посольств, в том числе американское, в воскресенье подверглась ракетному обстрелу. Как сообщили иракские военные, ракета не достигла своей цели и повредила жилой дом, из-за чего пострадал ребенок. За несколько часов до воскресной атаки посольство США провело испытания противоракетной системы.

Торжества в честь Дня независимости

В честь Дня независимости США над Белым домом провели воздушный парад. В Вашингтоне прогремел традиционный салют, а фейерверк, запущенный с вершины Эмпайр-стейт-билдинг, озарил небо над Манхэттеном.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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