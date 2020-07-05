«Зенит» досрочно стал чемпионом РФ по футболу

05.07.2020, 22:30, Новости дня

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в гостях над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф – Российской премьер лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом РФ по футболу сезона-2019/20.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Победа гарантировала титул «Зениту» за четыре тура до конца чемпионата. Петербургский клуб в шестой раз стал чемпионом России, также на его счету одна победа в чемпионате СССР.

Напомним, прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат РПЛ возобновился 19 июня. В этот день российские футбольные клубы поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом.

В конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями. Футбольный тренер Валерий Газзаев заявил газете ВЗГЛЯД, что рад возобновлению матчей с участием зрителей, а то «весь спортивный мир заскучал».