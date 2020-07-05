Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

05.07.2020, 22:30, Разное

Ученые, представляющие Департамент инфекции и иммунитета при Люксембургском институте здравоохранения, смогли создать молекулу, способную избавить от боли и депрессии, а также помочь в лечении рака мозга. Частица ведет к модуляции уровней опиоидных пептидов, вырабатываемых центральной нервной системой.

Белки, являющиеся опиоидными пептидами и имеющие небольшой размер, действуют в качестве нейромодуляторов в центральной нервной системе. Они взаимодействуют с 4 опиоидными рецепторами и имеют анальгезирующее свойство. Система группы нейропептидов играет немаловажную роль во время формирования эмоций, мотиваций, реакций на боль, стресс. Молекула под названием LIH383 была создана на основе предыдущей научной работы доктора Энди Шевинье и его команды, в рамках которой в качестве нового опиоидного рецептора был идентифицирован атипичный рецептор хемокинов 3 (ACKR3). Данный ген после связи с природными опиоидами может ослаблять антиболевые свойства нейромодуляторов.

Разработанная учеными молекула может применяться в дальнейшем для создания новых болеутоляющих препаратов, а также будет полезна для терапии опухолей головного мозга. Авторы исследования отметили, что их главной целью было создание молекулы, имеющей свойство блокирования ACKR3, чтобы усилить благоприятное воздействие на боль опиоидов.