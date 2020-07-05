Автодром в Ленобласти превратили в кинотеатр

05.07.2020, 22:20, Новости дня

В автокинотеатр превратился современный автодром в Ленинградской области "Игора Драйв", передает канал "Россия 24". В новом формате там можно увидеть лучшие шоу из репертуара "Ленинград Центра". В его постановках сочетаются элементы классического театра, мюзикла, балета и циркового искусства. На автодроме соблюдают меры санитарной безопасности. Попасть на шоу можно только на легковом автомобиле. И смотреть представление, не выходя из машины. А если есть такая необходимость – обязательно в маске.

Это не уникальный проект для России. В Подмосковье уже работают автокинотеатры и пользуются популярностью у жителей столичного региона.

"Я подумал, а почему не затеять театральную историю. Понятно, что драматический театр сложно перенести в такой формат, но поскольку "Ленинград Центр" занимается шоу, то мы можем расширить его до формата большой площади. И мы предложили "Игора Драйв" такой формат. Воспользовались их пространством, нашли место для зрителей в автомашинах, поставили сцену, убрали драматические эпизоды и адаптировали часть номеров под большое пространство без контакта с публикой", — рассказал режиссер-постановщик, художественный руководитель "Ленинград Центра Феликс Михайлов.