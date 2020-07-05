ВОЗ второй день подряд фиксирует более 200 тыс. больных COVID-19

05.07.2020, 22:18, Новости дня

За последние сутки в мире зарегистрировано 203 836 больных коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июля информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число выявленных больных с COVID-19 достигло, по данным организации, 11 125 245.

Количество смертей увеличилось до 528 504.

4 июля ВОЗ зафиксировала антирекорд – 212 326 новых случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.