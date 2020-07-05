В МВД объявили взыскание командиру полицейских

05.07.2020, 22:15, Разное

…задерживавших пикетчиков у Петровки, 38 с одинаковыми жетонами.

Руководство главка МВД по Москве после служебной проверки объявило взыскание командиру роты 2-го оперативного полка полиции города из-за одинаковых номеров на нагрудных знаках двоих его подчиненных-полицейских, задержавших журналистов во время пикетов на Петровке.

Жалобу на это министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву подавали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, входящий в общественный совет при МВД, а также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Как сообщили РБК в министерстве, в МВД согласились с ними, что полицейские действительно нарушали приказ 2011 года о ношении жетонов.

28 мая, когда у здания столичного главка на Петровке проходила акция против ареста корреспондента «Новой» Ильи Азара за пикет, полицейские с одинаковыми жетонами уводили в автозак нескольких журналистов, в том числе и ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Один из попавших в кадр полицейских тогда отрицал нарушение, утверждая, что номера на жетонах им изменили в фотошопе.

Нагрудные знаки полицейским начали выдавать в 2011 году для их идентификации. Хотя утрата, отсутствие жетона или пользование чужим предполагает дисциплинарное взыскание, на митингах в последующие годы неоднократно замечали полицейских без них; некоторые носили их под жилетами, в задержаниях участвовали и люди в гражданском. После критики Росгвардии за отсутствие опознавательных знаков у ее бойцов, ведомство в прошлом году также занялось разработкой жетонов.

Обновление от 5 июля:

Ответ «Новой газете» из ГУ МВД по Москве