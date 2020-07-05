 

Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Алеппо

05.07.2020, 21:53, Новости дня

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано три обстрела населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Бала, один обстрел населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России)», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

В то же время руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) отметил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Российский Центр по примирению вновь призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Накануне позиции сирийской армии в провинции Идлиб подверглись обстрелу со стороны Турции. В тот же день террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе.

Напомним, в среду президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели видеосаммит по Сирии, по итогам которого Москва, Тегаран и Анкара отметили «твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии. В рамках встречи российский лидер предложил организовать встречу всех сторон конфликта в Сирии.



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