Разработана новая рецептура инсулина

05.07.2020, 21:40, Новости дня

Исследователями была разработана новая рецептура инсулина, которая действует сразу после инъекции. Ученые утверждают, что новый препарат действует в четыре раза быстрее, чем существующие аналоги.

Во время работы ученые уделили внимание мономерному инсулину, имеющему молекулярную структуру, которая позволяет ему действовать гораздо быстрее других форм инсулина. Проблема в том, что это вещество является достаточно нестабильным для практического использования. Учеными был использован метод материаловедения, чтобы реализовать сверхбыстрый потенциал этого инсулина.

Ученые обнаружили, что большая библиотека аддитивных полимеров способна стабилизировать мономерный инсулин в течение суток при стрессовых условиях. К слову, при тех же условиях быстродействующий инсулин остается стабильным в течение 6-10 часов.