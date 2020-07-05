Япония: проливные дожди привели к гибели, как минимум, 16 человек

05.07.2020, 21:33, Новости дня

По меньшей мере, 16 человек погибли, и десятки других пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на юге Японии.

Четырнадцать погибших были найдены в субботу в затопленном доме престарелых у реки Кума на острове Кюсю на юге Японии. Поиски других жителей дома престарелых и персонала продолжились во вторник, когда дожди на короткое время ослабли.

Ожидается, что дожди усилятся в воскресенье вечером, и число погибших увеличится в связи с обнаружением тел пропавших без вести.

Власти попросили сотни тысяч человек эвакуироваться на выходные и направили по меньшей мере 10 тысяч солдат на помощь спасателям.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал местных жителей проявлять «максимальную бдительность», а оперативную группу по борьбе с природной катастрофой – ускорить поисково-спасательные операции и уделить им приоритетное внимание.

Японское метеорологическое агентство назвало прошедший в регионе ливень беспрецедентным, предупредив, что новые дожди могут привести к оползням.