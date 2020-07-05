 

Япония: проливные дожди привели к гибели, как минимум, 16 человек

05.07.2020, 21:33, Новости дня

По меньшей мере, 16 человек погибли, и десятки других пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на юге Японии.

Четырнадцать погибших были найдены в субботу в затопленном доме престарелых у реки Кума на острове Кюсю на юге Японии. Поиски других жителей дома престарелых и персонала продолжились во вторник, когда дожди на короткое время ослабли.

Ожидается, что дожди усилятся в воскресенье вечером, и число погибших увеличится в связи с обнаружением тел пропавших без вести.

Власти попросили сотни тысяч человек эвакуироваться на выходные и направили по меньшей мере 10 тысяч солдат на помощь спасателям.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал местных жителей проявлять «максимальную бдительность», а оперативную группу по борьбе с природной катастрофой – ускорить поисково-спасательные операции и уделить им приоритетное внимание.

Японское метеорологическое агентство назвало прошедший в регионе ливень беспрецедентным, предупредив, что новые дожди могут привести к оползням.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Минздрав Украины утвердил требования к проведению концертов и спектаклей во время карантина

23.04 / Путин поручил проработать включение стройотрасли в список наиболее пострадавших от COVID-19

18.06 / Россия и США обсуждают обмен американца Уилана, приговоренного в РФ к 16 годам тюрьмы – СМИ

08.06 / В Красноярском крае во время голосования по поправкам к Конституции разыграют квартиры, машины и смартфоны

17.04 / Пресс-секретарь челябинского губернатора рассказал о своем лечении от коронавируса

30.04 / ВС запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля водительские права

14.04 / Московская патриархия разрешила освящать куличи дома

02.07 / Обвиненную в торговле наркотиками дочь Малафеева отправили на экспертизу в психдиспансер

26.05 / Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам

19.04 / Глава МИД Ирана решил встретиться с Асадом в Дамаске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска