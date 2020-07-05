 

В китайской Внутренней Монголии объявлено предупреждение из-за угрозы бубонной чумы

05.07.2020, 21:33, Новости дня

Власти города Баян-Нур в китайском районе Внутренняя Монголия в воскресенье выпустили предупреждение после того, как накануне одна из больниц сообщила о выявлении пациента с подозрением на бубонную чуму.

Комитет по здравоохранению Баян-Нура объявил третий уровень угрозы (всего этих уровней четыре).

Предупреждение означает запрет на охоту и употребление в пищу животных, способных переносить чуму. Власти просят местных жителей сообщать о подозрениях на чуму или лихорадку без ясных причин, а также сообщать о больных или мертвых сурках.

В ноябре прошлого года сообщалось о четырех случаях чумы у жителей Внутренней Монголии. В двух случаях речь шла о легочной чуме – самом опасном варианте этой болезни.



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