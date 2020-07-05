ТОП-5 самых доступных паркетников в июле 2020 года в России

05.07.2020, 21:30, Разное

Один из самых динамично развивающихся сегментов рынка является так же и самым изменчивым, так как производители в борьбе за покупателя объявляют все новые и новые акции, в результате которых пятерка самых доступных новых паркетников в РФ неизменно меняется.

Поэтому редакция glas.ru и CarsWeek.ru проводят ежемесячный ценовой срез рынка новых паркетников, которые предлагаются к продаже на отечественном автомобильном рынке.

1. Лидером рейтинга по-прежнему остается легендарная отечественная модель Lada 4×4. Стоимость внедорожника начинается от 573 000 рублей за базовую комплектацию. Под капотом будет установлен 1,7-литровый атмосферный мотор с мощностью до 83 лошадиных сил. В паре с ним устанавливается пятиступенчатая механическая трансмиссия, а также раздатка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

2. Китайский концерн Lifan к сожалению находится на грани банкротства и сейчас занимается ликвидацией складов по всему миру. Исключением не стала и Россия. Самый доступный Lifan X50 сегодня можно купить за 690 000 рублей. В эту стоимость входит 1,5 литровый бензиновый мотор агрегатированный МКПП. Цена автомобиля вряд ли изменится, но складские запасы заканчиваются.

3. Lada Niva под таким названием теперь будет выпускаться хорошо известная всем Нива Шевроле. Дело в том, что теперь эту модель полностью выкупил АвтоВаз. Кроме названия, впрочем, в автомобиле кардинально ничего не поменялось. Под капотом все тот силовой агрегат объемом в 1,7 литра и мощностью в 79 лошадиных сил. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 695 000 рублей.

4. Представитель китайского концерна Chery занимает четвертое место июльского рейтинга самых дешевых кроссоверов в России. Вся продукция самого свежего модельного ряда компании оснащается технологичными фишками, которые за эту цену не могут предложить конкуренты. Базовая комплектация Chery Tiggo 3 доступна сейчас от 750 000 рублей. Это будет переднеприводный автомобиль с 1,6 литровым мотором мощностью в 126 лошадиных сил.

5. Пятерку рейтинга замыкает желанный для многих француз Renault Duster. Эти автомобили очень полюбились рыбакам и охотникам нашей страны за их надежность, неприхотливость и хорошие внедорожные качества. Двигатель дастера способен пробежать до 300 000 километров без серьезных поломок. Базовая комплектация дастера сегодня стоит от 777 000 рублей.

Ценовые предложения приведенные в рейтинге взяты из открытых источников и являются рекомендованной минимальной ценой для продажи перечисленных автомобилей, они не учитывают акций и скидок, которые могут предоставлять дилеры самостоятельно.