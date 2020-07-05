Мнение: Глава наемников России на съезде партии «Родина»

05.07.2020, 21:18, Разное

Есть такая организация «Союза добровольцев Донбасса», обьединяющая россиян, воевавших на Донбассе, то есть де-юре – наемников. Но это вполне легальная организация, действует не в подполье, свои заседания проводит в пафосных местах. В «Президент-Отеле», например.

Возглавляет организацию Александр Бородай, который одно время поработал самозваным премьер-министром самозваной, так называемой "Донецкой народной республики".

Так вот, этот самый Бородай приехал на съезд партии «Родина» и получил слово. И наговорил, что Донбасс в ближайшем будущем войдет в состав России:

Дословно: «Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ, — а станут таковой и де-юре».

Не понимаю, как вообще в цивилизованной стране может открыто и легально работать общественная организация, которая де-факто объединяет наемников, которые ездили воевать на территории Украины, суверенного государства, члена ООН?

Как не понимаю и того, почему руководитель этой организации с трибуны съезда вроде бы цивилизованной партии говорит о том, что явно выходит за рамки не только международных правовых норм, но даже законов России?

Фотография Бородая отсюда