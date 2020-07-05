 

Глава Элладской церкви усомнился в способности Турции изменить статус собора Святой Софии

05.07.2020, 21:16, Новости дня

Турция не посмеет превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщил предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Иероним.

«Они [турки] играют в любые игры, которые попадают в их руки. Это тоже игра. Я считаю, что они не посмеют», – сообщил Иероним в эфире греческого канала Mesogeios TV, передает ТАСС.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.



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