 

“Зенит” выигрывает у “Краснодара” после первого тайма

05.07.2020, 21:15, Новости дня

В Краснодаре завершился первый тайм матча 26-го тура чемпионата РФ по футболу между местными "быками" и санкт-петербургским "Зенитом". Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу гостей.

Команда Сергея Семака вышла вперед уже на пятой минуте игры. Ошибкой обороны хозяев поля воспользовался Сердар Азмун. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, однако в концовке тайма Артем Дзюба реализовал пенальти. Стоит отметить, что до этого полузащитник "быков" Вандерсон не смог пробить Андрея Лунева с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, что победа "Зенита" в матче с "Краснодаром" обеспечит "сине-бело-голубым" досрочное чемпионство.



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