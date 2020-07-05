Россия готова ко второй волне коронавируса

05.07.2020, 21:15, Новости дня

Очень тревожные данные по коронавирусу. 29 июня Всемирная организация здравоохранения предупредила, что распространение болезни по миру ускоряется.

"Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остается уязвимым для вируса. У него еще есть где развернуться. Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась", — отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новые вспышки в Техасе, во Флориде и Калифорнии вынуждают самые густонаселенные штаты Америки возвращаться к карантинным ограничениям. Чтобы понимать масштаб глобальной проблемы, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на планете перевалило за 11 миллионов (3 миллиона только в США, там — неконтролируемый рост), число погибших в мире быстро ушло за полмиллиона, из них более 130 тысяч смертей – в США. Америка, образно говоря, все еще идет в гору, и ни о каком плато речи пока нет.

Россия тем временем спускается с горы. При прямо-таки чемпионском объеме ежедневного тестирования (проведены более 20 миллионов тестов) цифры прироста подтвержденных случаев неуклонно снижаются. Понятно, что это происходит не само собой. Победная динамика — следствие точно предпринятых усилий. И сейчас уже можно позволить себе оглянуться назад и, перечислив сделанное, сравнить Россию со странами, претендующими на то, что они вечно лучшие.

Для начала РФ первой в мире зарегистрировала на сегодняшний день уже два препарата прямого противовирусного действия с доказанной эффективностью. И именно против COVID-19 это самые сильные на сегодняшний день "Авифавир" от компании "ХимРар" и "Алеплевир" от "Промомеда". Они предотвращают размножение вируса в организме, а эффективность этих таблеток по результатам клинических исследований – 90%. Лучших результатов против COVID-19 пока нет ни у одного другого лекарственного средства в мире.

Масштаб случившегося сравним с изобретением пенициллина, который в конце Второй мировой стал расправляться с гнойными инфекциями, словно волшебство. Антибиотики изменили мир. Ровно так же меняют мир российские препараты прямого действия против COVID-19. Справедливости ради, надо уточнить, что сама формула этого лекарства под названием "Фавипиравир" была синтезирована в Японии как антигриппозное средство, но так давно, что срок патента уже кончился. Десятки клинических исследований "Фавипиравира" против COVID-19 сейчас идут в самых разных странах, включая Западную Европу, Китай и саму Японию.

Японские клиницисты тоже заявляют об эффективности и безвредности препарата, но то ли регулятор там слишком консервативен, то ли бюрократия столь сильна, то ли какие-то корпоративные бизнес интересы мешают, но "Фавипиравир" в Японии против COVID-19 до сих пор не зарегистрирован, а значит, и не одобрен для лечения пациентов. То же в Западной Европе и Китае.

И еще для точности: в США есть заявленный препарат прямого действия против COVID-19 – "Ремдисивир". Это лекарство уже давно разработано компанией Gilead — американским фармацевтическим монстром — для лечения лихорадки Эбола, а сейчас одобрено регулятором в США — FDA — для лечения COVID-19.

Однако эффективность "Ремдисивира" при этом оценивалась не по всем клинически значимым критериям, не изучалось, например, в отличие от российских препаратов влияние на размножение вирусов в организме пациентов. Поэтому-то "Ремдисивир" разрешен для лечения коронавирусной инфекции пока условно, во многом авансом. Как результат мощнейших лоббистских возможностей производителя.

В РФ же наши новые препараты доказательно исследованы по всей совокупности клинически значимых критериев эффективности, включая, повторюсь, влияние на размножение коронавируса. И мы смогли это сделать раньше других в мире. Но почему? А потому, что Путин в кризисные моменты действует точно и стремительно. Уже 3 апреля по инициативе президента правительство принимает постановление за номером 441, предусматривающее ускоренный порядок испытаний и регистрации препаратов в условиях ЧС. Без лишней бюрократии и бумаг. Заработало.

И вдруг оказалось, что в РФ есть мощная фарминдустрия. Лекарство уже спасает людей, а и без того низкая смертность скоро резко сойдет на нет. Сейчас люди, к сожалению, еще умирают, но заразились они и вошли в тяжелейшие осложнения до появления спасительных препаратов.

По такой же ускоренной схеме в РФ был зарегистрирован оригинальный отечественный препарат против так называемого цитокинового шторма. Это форма осложнения COVID-19, когда иммунитет человека вдруг начинает работать против организма, разрушая здоровые клетки. Останавливает цитокиновый шторм российский препарат "Илсира" (действующее вещество — "Левилимаб") от компании Biocad. Большая победа, разработчики спасительной "Илсиры" и глава компании Biocad удостоены уже и Государственной премии. Пока похожий препарат есть только в Америке, но у нас все же свой и оригинальный. Больше — ни у кого. И это как раз то, что называется лекарственной безопасностью страны.

Пойдем дальше. Мы уже говорили, что РФ сейчас — в мировых лидерах по тестированию на COVID-19. Важно для получения полной картины эпидемии и начала своевременного лечения, не дожидаясь осложнений. Но тесты нужно было где-то взять. Сначала по-быстрому купить, а потом и создать свои, отечественные, чтобы ни от кого не зависеть.

Так и получилось. Сразу после того как Китай 10 января опубликовал геном коронавируса, в РФ уже к 17 января, то есть за неделю лаборатория "Вектор" создала свой прототип высокоточного ПЦР-набора для выявления коронавируса. А сейчас в РФ — уже многие десятки различных тестов, включая те, что дают результат со стопроцентной гарантией. Быстро создали, зарегистрировали и произвели на отечественном оборудовании. Мощный результат!

В мире вакцины пока нет ни у кого. Ведущие фармгиганты планеты участвуют в гонке, кто будет первым. В РФ отечественная вакцина, разработанная Институтом Гамалеи уже прошла фазу лабораторных испытаний и сейчас с разрешения Минздрава апробируется на добровольцах — в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. 26 мая Сергей Шойгу пообещал президенту Путину, что военные завершат клинические испытания вакцины уже в июле, то есть вот-вот. Те же сроки подтверждает и Сеченовский медуниверситет. Всего же в РФ ведется разработка 47 разных вакцин от коронавируса. Уверенно.

Входя в пандемию, дефицит масок и защитных костюмов испытали все страны без исключения. РФ смогла сначала быстро закупить недостающее, а потом стремительно переориентировать свое производство. Сейчас, по словам министра промышленности и торговли Мантурова, российский бизнес готов экспортировать до 200 миллионов масок в месяц, плюс огромные объемы антисептика, и это при том что в стране создается стратегический запас масок в 300 миллионов и в несколько миллионов защитных костюмов — на случай второй волны.

А посмотрите, с какой скоростью РФ построила новые больницы! Да, Минобороны уже к 16 мая ввело в строй 16 новых госпиталей в разных регионах страны, но большая часть построена все же силами гражданских строителей, а число специализированных коек увеличилось с 40 тысяч до 180 тысяч. С такой скоростью строил, пожалуй, лишь Китай, но в меньших объемах.

Ничего подобного в богатых странах Запада мы не наблюдали. Значит, можем! Во многом благодаря Путину. Президент прямо-таки настоял на сокращении бумажной волокиты в строительстве. Плюс к этому нужно было организовать дополнительное переобучение врачей, мобилизовать многие тысячи студентов-медиков и волонтеров. Сделали!

Что же удивляться результату? Понятно, что смертность от COVID-19 в РФ в разы меньше, чем в Великобритании, США или Евросоюзе. Об этом мы доказательно говорили много раз. Но государство позаботилось и об экономике. Меры по поддержке бизнеса оказались эффективны, финансы сохранили свою устойчивость, ставка Центробанка — на рекордно низком уровне — в 4,5%, а инфляция к концу года не выйдет за 4.

Если в целом, то РФ продемонстрировала для многих в мире поразительную устойчивость, я бы даже сказал живучесть. Более того, если в других странах эпидемия спровоцировала недоверие властям, а кое-где хватило лишь искры, чтобы разразились массовые погромы с человеческими жертвами, как это случилось в США, то российское общество выходит из коронавируса даже более сплоченным, чем до эпидемии. Об этом говорит хотя бы конституционный консенсус, продемонстрированный в ходе голосования по поправкам в Конституции, что закончилось 1 июля. Цифры поддержки превзошли самые смелые ожидания экспертов. И дай бог здоровья!

А теперь — сухой остаток. Российское государство в тяжелейшие дни кризиса работало столь слаженно и эффективно, что даже если планету захлестнет вторая волна пандемии, мы к ней готовы едва ли не лучше других. У нас есть свои тесты и лекарства, у нас на подходе своя вакцина, средства индивидуальной защиты, как говорится, на полке. У нас построены и оборудованы новые больницы, у нас замечательные врачи и подтвердившая свою эффективность система здравоохранения. У нас, наконец, проверенная и обкатанная система государственного управления и сбалансированное общество. Если суммарно по всем показателям, мы — лучшие в мире. Так что все будет хорошо!

Текст:

"Вести недели"