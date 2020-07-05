 

Племянник Путина возглавил партию “Народ против коррупции”

05.07.2020, 21:15, Новости дня

5 июля двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя Романа Путина избрали председателем партии “Народ против коррупции” на пятилетний срок. Об этом сообщает “РИА Новости”.

Голосование было тайным.

Путин стал членом партии 21 июня, писал партийный сайт.

“Партия получит новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов”, – говорилось в сообщении.

Партия “Народ против коррупции” была зарегистрирована в 2013 году.

Роману Путину 42 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Стали известны подробности проведения приемных кампаний в творческие вузы и училища

30.06 / По поправкам к Конституции проголосовали почти 50 млн россиян

22.05 / Минздрав одобрил старт финальной стадии испытаний препарата от коронавируса «Фавипиравир»

24.06 / «Торнадо-С» и ТОС-2 впервые приняли участие в параде в Москве

21.05 / США призвали не рассчитывать на способность СБ ООН помирить Палестину и Израиль

25.06 / Пушков: «Черная мечта» обернется хоррором для Европы

03.07 / Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

14.04 / В мэрии Москвы предупредили о дефиците коек в больницах в связи с эпидемией коронавируса

16.04 / Экс-сотрудник СБУ задержан в Киеве по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»

03.06 / VOAэкспресс 2 июня 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска