Мнение: Снос Джорджа Вашингтона и миф американской демократии

05.07.2020, 21:10, Разное

Снос Джорджа Вашингтона и миф американской демократии

Снос или разрушение памятников белому превосходству, рабству и захватам – шаг к новому определению того, что значит быть американцем, французом или англичанином.

За последние дни статуи Вашингтона, одного из отцов-основателей США были повреждены в ознаменование его многочисленных преступлений – к ужасу либеральных и консервативных белых расистов.

Вашингтон был расист, он владел рабами и убивал индейцев, жег их деревни и урожай без малейшего раскаяния. Он всю жизнь был «одержим» грабежом земли индейцев для себя и для своей республики сетлеров-колонизаторов. Он был главой страны, которая не давала права голоса женщинам и только дала право голоса белым собственникам мужчинам колонизаторам.

Большинство американцев немало знают об этом, однако они почитают Вашингтона, как и прочих рабовладельцев, истребителей индейцев – отцов основателей их республики. В самом деле, большинство американцев гордятся тем, что назвали целый штат, который его солдаты отняли у индейцев, в его честь, не говоря о столице.

Американские политики, интеллектуалы и журналисты никогда бы не подумали о том, чтобы убрать имя Вашингтона со столицы и штата, несмотря на его преступления, однако многие из них радовались, когда в России переименовали Ленинград в 1991 году, хотя Ленин, в отличие от Вашингтона, не устроил геноцид, не владел рабами, и дал женщинам права.

Столетие рабства

Многие злодейства правительства США против своего собственного населения хорошо известны большинству граждан США, даже если они ничего не знают о массе кошмарных подробностей. Большинство американцев в курсе, что их страна была основана на грабеже земли и геноциде индейцев, а выжившим не давали гражданства и права голоса до 1924 года, и этим правом они смогли воспользоваться только после 1948 года.

Большинству американцев также известно, что первое столетие американской республики было столетием рабства, а второе – столетием узаконенной расовой сегрегации и дискриминации против чернокожих американцев. Они также знают, что первые полтораста лет их республики женщины не имели права голоса, и что первые пятьдесят лет белые мужчины, не имевшие собственности, также не имели права голоса.

Однако, со всеми этими историческими знаниями, которые в целом не отрицает официальная история США, многие американцы – включая правительство США, СМИ и государственные и частные школы и вузы – глазом не моргнув, утверждают, что их страна была «демократией» с 1776 года, зная, что это была демократия белых мужчин-собственников.

Когда вы укажете этим американцам, что их признание этих исторических фактов, вкупе с их утверждением, что их страна всегда была «демократией», означает, что они признают превосходство белых мужчин, они часто не ошарашены – как будто они никогда не задумывались о противоречиях и несуразностях в этих противоположных по смыслу утверждениях.

Демократия для белых мужчин

В самом деле, национализм белых американцев и признание белого превосходство настолько господствует в белой культуре США, что даже большая часть ученых не замечает подлинной сути своей страны.

Когда я начал писать свою диссертацию в университете Колумбия, я задал вопрос об этом на лекции одной из моих белых либеральных профессоров, которая в течении всей лекции настаивала, что США были демократией с 1776 года, и единственной тогда демократией в мире.

Она упрямо, с выражением гордого национализма ответила: «Можете вы найти другую страну в тот период, которая была более демократична?» То, что она не могла вообразить бессмысленность и нелепость демократии белых мужчин для большинства населения земли, не говоря о большинстве населения США, как чего-то, что означало бы «свободу» – еще один пример такой националистической приверженности.

Именно в рамках приверженности официальной истории превосходства белых следует рассматривать продолжающееся восстание в США, особенно потому, что оно связано с утверждениями многих участников, что статуи, которые прославляют превосходство белых и рабовладение, нужно убрать, разрушить или и убрать, и разрушить.

Христофор Колумб, если взять пример самого отъявленного геноцидного завоевателя, остается предметом почитания в США (например, мой университет, бывший Королевский колледж, был переименован в его честь в 1784, так как в то время «Колумбия» стала одним из общепринятых названий США, хотя, к счастью, университет не отмечает общенациональный праздник «День Колумба», установленный в 1934 году президентом Ф.Д. Рузвельтом).

Прославление генералов Конфедерации

Хотя многие белые американцы почитали Колумба и раньше, именно в конце 19 века его «присвоили» американцы итальянского происхождения, по большей части иммигранты с Сицилии и Южной Италии, которые страдали от расовой дискриминации в США из-за своей темной кожи – настолько, что некоторых из них линчевали в 1891 году в Новом Орлеане белые расисты.

Присвоив себе Колумба, американцы итальянского происхождения получили входной билет в клуб «белых» и превосходства белых – они тоже были завоевателями Америк и участниками геноцида индейцев.

Точно так же белые испанцы-расисты в штате Нью-Мехико пришли в ужас когда индейцы и чиканос вместе со своими сторонниками снесли статую геноцидного испанского завоевателю Хуана де Онате в Альбукерке. Я до сих пор помню ужас, с которым я подростком узнал, что одно из зданий в университете Нью-Мехико где я учился, назван в честь Онате, который устроил бойню индейцев племени акома в 1599 году. Здание сохраняет это позорное название.

Что до статуй генералов Конфедерации, включая рабовладельца Роберта Ли – одну из них поставили в Вирджинии уже в 1924 году – эти генералы воевали за отделение от США, чтобы сохранить рабство, в так называемой Гражданской войне в США.

То, что их чествуют – статуями и на юге, и на севере США – означает, что в истории США продолжается господство белых. Большая часть этих статуй поставлена не до войны, а многие десятилетия спустя, чтобы укрепить апартеид, так называемую систему Джим Кроу, и в 1950-60-х годах- для утверждения превосходства белых против требований гражданских прав для чернокожих американцев.

«Отрицание того, кто мы есть»

Ту же гордость колониальной историей можно видеть в европейских странах. Во Франции, где протестующие бросили вызов продолжающемуся прославлению геноцидной и расистской колониальной истории, неолиберальный президент Макрон немедленно заявил, что «республика не будет стирать ни одного следа, ни одного имени, из своей истории…мы не уберем ни одной статуи» военных преступников-колонизаторов. Иначе, по его словам, это будет «отрицание того, кто мы есть».

Однако, после Второй мировой войны Франция без проблем стерла имя маршала Петена, хотя он был героем битвы при Вердене. Однако, его сотрудничество с Гитлером и правление в Виши превратило Петена в предателя. Стирание его имени с улиц продолжалось до 2011 года – хотя Макрон хотел почтить его два года назад, но его остановили протесты евреев. Но в Нью-Йорке Петена все еще почитают памятной доской, например.

Почему заслуживает «стирания» Петен, но не военный преступник маршал Юбер Лиато, или генерал Анри Гуро или Филипп Леклерк, или Жан-Этьенн Валу, и многие другие колонизаторы, которые совершили неописуемые преступления на Карибах, в Африке, в арабском мире и Индокитае?

Эти военные преступники хороши для Макрона потому, что он знает – большинство белых французов, в отличие от не белых французов, славят колониальную и геноцидную историю и считают ее своей. Причем большинство научилось не считать своим Петена, так как он убивал белых – и потому, что Петен стал козлом отпущения, позволяющим забыть сотрудничество очень многих других белых французов с Гитлером.

Агрессивный национализм идолопоклонников

Также ПМ Джонсон перед лицом массовых демонстраций против прославления расистской и геноцидной колониальной истории страны и колонизаторов заявил, что убрать статуи означает «лгать про нашу историю».

На самом деле наоборот, протестующие требуют как раз исправления лживой истории, которая в Великобритании продолжает поддерживать и прославлять геноцидных и расистских преступников, включая Черчилля, который приказал применить ядовитый газ против анти-колониалистов иракцев в 1920 и против российских революционеров в 1919, и несет ответственность за голодную смерть миллионов в Бенгалии в 1943. Черчилль также продвигал использования ядовитых газов против анти-колониалистов в Индии, и был поражен, что колониальные чиновники оказались слишком «щепетильными» для выполнения таких приказов.

Почему должны не белые граждане Великобритании, Франции и США – не говоря о белых гражданах, которые против расизма и колониализма – смириться с тем, что белые расисты (и их не белые коллаборационисты) хотят прославлять?

Статуи этих преступников – часть агрессивного идолопоклоннического американского, французского и английского национализма, все еще славящего превосходство белых, рабовладение и колониализм. Убрать и/или разрушить эти статуи – всего лишь частичное исправление официальной лживой истории, которую они пропагандируют – и небольшой шаг в переосмыслении того, что значит быть американцем, британцем или французом.

Джозеф Масад, профессор Колумбийского Университета.

Перевод с английского

https://www.middleeasteye.net/opinion/why-statues-colonialist-criminals-need-come-down – цинк

Прелесть всех этих протестов в том, что даже при том, что в первую очередь они канализируются с предвыборными целями в интересах демократической партии, они действительно наносят мощнейших удар по глубинным основам американской мифологии, разрушая не только и не столько памятники, но прежде всего миф об "исторической демократии" и "самой свободной стране". И последствия этого будут куда как более разрушительными, нежели очередной упавший Колумб или солдат Конфедерации. Поэтому продолжение и углубление этих процессов в "империи добра" и ее сателлитах можно только приветствовать.