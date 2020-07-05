 

Ученые: COVID-19 может стать причиной депрессии у некоторой группы населения

05.07.2020, 21:09, Разное

Ученые, представляющие Университет Альберты, после проведенного исследования смогли выяснить, что COVID-19 может стать причиной появления депрессии у некоторой группы населения. Речь идет о беременных женщинах и молодых матерях, вынужденных больше времени проводить дома.
Согласно проведенному специалистами опросу среди 900 будущих матерей и недавно родивших, симптомы психического расстройства встречались у 40,7% новоиспеченных матерей, а тревогу в разной степени испытывали 72% женщин, участвующих в исследовании.

Медицинские специалисты полагают, что уже имеющиеся стрессовые факторы, связанные с вынашиванием ребенка, могли усугубиться изоляцией, социальным дистанцированием, проведением большего количества времени в домашних условиях, заботой о близких людях. В совокупности все это может спровоцировать депрессию и повышенную тревожность. Эксперты рекомендуют представительницам слабого пола больше ходить, уделять больше времени общению с друзьями и родными, начать заниматься йогой или фитнесом, найти любимое занятие, что поможет избежать стресса и других эмоциональных расстройств.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В гостях у Дженнифер Лав Хьюитт: экскурсия по особняку актрисы в Лос-Анджелесе

02.05 / Собянин не исключает ужесточение правил выдачи пропусков в Москве

18.06 / Цена на бензин Аи-95 в России поднялась до рекордной отметки

03.05 / Анастасия Костенко назвала «домашнее» имя младшей дочери Евы

24.06 / Анне Михалковой выплатили месячное пособие на ребенка

28.05 / Что произошло за ночь 28 мая

16.06 / Скандалы: «Сады Майендорф» для бедного артиста

24.04 / Мнение: Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

25.04 / В Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом

25.05 / Мнение: Битва в Макуто Бэй

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска