Ученые: COVID-19 может стать причиной депрессии у некоторой группы населения

05.07.2020, 21:09, Разное

Ученые, представляющие Университет Альберты, после проведенного исследования смогли выяснить, что COVID-19 может стать причиной появления депрессии у некоторой группы населения. Речь идет о беременных женщинах и молодых матерях, вынужденных больше времени проводить дома.

Согласно проведенному специалистами опросу среди 900 будущих матерей и недавно родивших, симптомы психического расстройства встречались у 40,7% новоиспеченных матерей, а тревогу в разной степени испытывали 72% женщин, участвующих в исследовании.

Медицинские специалисты полагают, что уже имеющиеся стрессовые факторы, связанные с вынашиванием ребенка, могли усугубиться изоляцией, социальным дистанцированием, проведением большего количества времени в домашних условиях, заботой о близких людях. В совокупности все это может спровоцировать депрессию и повышенную тревожность. Эксперты рекомендуют представительницам слабого пола больше ходить, уделять больше времени общению с друзьями и родными, начать заниматься йогой или фитнесом, найти любимое занятие, что поможет избежать стресса и других эмоциональных расстройств.