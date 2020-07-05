Валуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени

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05.07.2020, 21:08, Новости дня

Российский гонщик «Формулы 1» Даниил Квят не пожелал вставать на колени в ходе антирасистской акции перед началом гонки Гран-при Австрии, поскольку не хотел заниматься политическим популизмом, предположил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Не соотношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно. Преклонение колена – это может быть воспринято, если ты виноват в чем-то. Сама тема не относится к какому-то уважению или любви. Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал», – сказал Валуев в разговоре со Sport24.

Валуев отметил, что преклонять колено можно перед флагом страны, перед родителями и Родиной.

«Я против любого проявления расизма, но вы мне не сможете объяснить, зачем я должен преклонять колено. У меня нет связи в голове, никак не связано. Если бы мне было за что извиняться, глубоко раскаиваться, то… Я ничего такого не испытываю. Мои предки ничего такого не делали, чтобы испытывать столь огромную вину, которая заставила бы меня преклонять колено при слове расизм», – заключил депутат.

Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что акция перед гонкой F1 является началом экспансии новых псевдо-ценностей,



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