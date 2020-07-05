Предупредительное

05.07.2020, 21:06, Разное

«И покуда ломаете копья вы, безнадежно утративши стыд, все, что есть, объясняет Прокопьева. Будет время — и вас объяснит».

Я испрашиваю помилования судье, прокурору и главным свидетелям обвинения на том основании, что они поступили так, а не иначе, только из опасения потерять заработок.

Арт Бухвальд,

Просьба о помиловании, 1966

Все же главное — это Прокопьева.

Нет у мира важнее проблем.

Хоть и так ее тема утоплена

Между COVIDом и BLM,

Хоть и злобы взаимной накоплено

От попранья законных основ,

Все же главная тема — Прокопьева,

Журналистка из города Псков.

Я, конечно, ценю высоко права

Журналистов, свободы сынов,

Мне резонней сказать: «Я — Прокопьева»,

Чем твердить: «Я — Иван Голунов».

Раздражать обнуленного гения —

Это наш колумнистский удел,

Наше дело — высказывать мнения,

Сам Синявский за это сидел.

Нам великие бури обещаны,

И разор, и срыванья резьбы…

Так и пишут российские женщины

Репортаж из горящей избы.

Закатать ее — акция плановая,

Всей политике вашей под стать,

Но она никого не оправдывала,

Ибо дело ее — объяснять.

Пусть прольется норильское топливо,

Пусть плодится ворье и вранье, —

Господа! Вам важнее Прокопьева.

Господа! Не сажайте ее.

Вероятно, грядущему лекарю

Пригодится давнишний симптом,

Но боюсь, что окажется некому

Рассказать ему правду о том.

Ведь когда нас начнет ошарашивать

Откровеньями наша печать —

Вас не спрашивать будут — допрашивать.

Ей придется за вас отвечать.

И покуда ломаете копья вы,

Безнадежно утративши стыд,

Все, что есть, объясняет Прокопьева.

Будет время — и вас объяснит.

Объяснит неудачной эпохою,

Тем, что было вам нечего есть…

(Я ей мысленно даже похлопаю:

Не скатилась в обычную месть!)

Мол, зависимы были с рождения

От начальства и властных причуд —

И попросит для вас снисхождения,

И, боюсь, ее мненье учтут.

Дмитрий Быков

обозреватель