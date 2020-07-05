 

Предупредительное

05.07.2020, 21:06, Разное

«И покуда ломаете копья вы, безнадежно утративши стыд, все, что есть, объясняет Прокопьева. Будет время — и вас объяснит».

Я испрашиваю помилования судье, прокурору и главным свидетелям обвинения на том основании, что они поступили так, а не иначе, только из опасения потерять заработок.

Арт Бухвальд,
Просьба о помиловании, 1966

Все же главное — это Прокопьева.
Нет у мира важнее проблем.
Хоть и так ее тема утоплена
Между COVIDом и BLM,
Хоть и злобы взаимной накоплено
От попранья законных основ,
Все же главная тема — Прокопьева,
Журналистка из города Псков.

Я, конечно, ценю высоко права
Журналистов, свободы сынов,
Мне резонней сказать: «Я — Прокопьева»,
Чем твердить: «Я — Иван Голунов».
Раздражать обнуленного гения —
Это наш колумнистский удел,
Наше дело — высказывать мнения,
Сам Синявский за это сидел.

Нам великие бури обещаны,
И разор, и срыванья резьбы…
Так и пишут российские женщины
Репортаж из горящей избы.
Закатать ее — акция плановая,
Всей политике вашей под стать,
Но она никого не оправдывала,
Ибо дело ее — объяснять.

Пусть прольется норильское топливо,
Пусть плодится ворье и вранье, —
Господа! Вам важнее Прокопьева.
Господа! Не сажайте ее.

Вероятно, грядущему лекарю
Пригодится давнишний симптом,
Но боюсь, что окажется некому
Рассказать ему правду о том.

Ведь когда нас начнет ошарашивать
Откровеньями наша печать —
Вас не спрашивать будут — допрашивать.
Ей придется за вас отвечать.
И покуда ломаете копья вы,
Безнадежно утративши стыд,
Все, что есть, объясняет Прокопьева.
Будет время — и вас объяснит.

Объяснит неудачной эпохою,
Тем, что было вам нечего есть…
(Я ей мысленно даже похлопаю:
Не скатилась в обычную месть!)
Мол, зависимы были с рождения
От начальства и властных причуд —
И попросит для вас снисхождения,
И, боюсь, ее мненье учтут.

Дмитрий Быков
обозреватель

Источник: Новая газета



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