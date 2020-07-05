Мнение: Письмо: “Ниже плинтуса”

05.07.2020, 20:40, Разное

Вот эта автор написала письмо с названием “Помогите спастись”.

Давайте посмотрим, кого в этом письме на самом деле нужно спасать.

И обратите внимание, что такое самооценка. Оценивать себя нужно не в вакууме, а понимая свое место в ситуации и отношение к себе других людей.

А вот корона всегда старается упразднить все обстоятельства и оценивать себя безусловно и высоко.

Проанилизируйте этот момент при самостоятельном разборе.

coyotesandme

Добрый день, уважаемая Эволюция. Спасибо за возможность написать в рубрику. Очень хочу попасть на разбор, так как из ямы не видно никаких возможных выходов. Я готова к любому разбору, моя цель сейчас – хотя бы уже спастись.

Мне 32, он на 12 лет старше, из другой страны, познакомились в интернете. Год переписывались, созванивались каждый день, темы не заканчивались, могли очень долго разговаривать. Для меня время пролетало быстро. Был лёгкий флирт. Он мне очень понравился. Я прилепилась и ничего с этим не делала.

Он только начинал свой бизнес, мы разговаривали и о нём. Я предложила несколько идей, ему понравилось, и он ввёл их в своё маленькое производство. До этого мы обсуждали, что я могла бы поехать в его страну, чтобы найти работу и «сделать свою жизнь лучше». Но после этого он спросил, не хочу ли я работать на него.

Сказал, что ему нравятся мои идеи, моё чувство вкуса. И так как всё очень сложно в его стране для эмигрантов, я могла бы пожить у него. Мы же друзья, и для него это совсем не составит труда. Что он абы кого не приглашает, но я – другое дело. Пожить предполагалось бесплатно, а потом он пригласит меня на работу.

У меня есть образование, я в теме современного продвижения, хорошо рисую. Мне показалась эта идея интересной, и я обрадовалась такому предложению.

Также он отметил, что сначала думал об отношениях со мной, когда флиртовал, но теперь нет. Он всегда говорил о себе, что он «странный и жестокий человек, испорченная игрушка». Я ответила что-то типа «ок, мы будем друзьями», хотя отлепиться – не отлепилась.

В конце февраля я приехала предположительно на месяц. Первую неделю я смеялась его шуткам, мы танцевали, дурачились, он показывал мне страну. Потом он стал меня щекотать, обнимать, мне казалось, что всё динамично продвигается. Наверное, все это было только в моей голове.

Он спрашивал, кто мы теперь друг другу, я ответила, что зачем это чем-то называть. Он уточнил, как мне хотелось бы. Я ответила, что хотелось бы быть его девушкой.

После двух недель такого приятного веселья, он кардинально изменился. Сказал, что это из-за работы, и чтобы я не брала в голову. Был такой примерно диалог:

– Ты же не думаешь, что я игнорирую тебя и игнорирую секс? Просто мне надо сейчас подумать.

Я сидела за столом, что-то рисовала, подняла голову, улыбнулась.

– Нет, конечно, всё хорошо, ты чего.

– Хм.. То есть, я правильно понимаю, тебе всё равно, и ты мне нравишься больше, чем я тебе?

И тут надо было бы остановиться. Но я начала копать внутри себя и накручивать. И превращалась постепенно в липкую ленту. После недели игнора (мы все так же спали в одной постели, обнимались, но он был отстранен), я спросила, в чем дело.

И всё пошло-поехало. Точнее, покатилось в пропасть. Он говорит: давай прекратим всё это. Будем друзьями, ты по-прежнему можешь жить у меня, будешь на меня работать, но без этого всего.

Корона моя рухнула. Я не могла в тот момент уехать домой из-за отсутствия авиасообщения, и до сих пор не могу.

Теперь мы якобы дружим. Играем в приставку, обсуждаем предстоящие проекты, которые пока остановились из-за карантина. С каждым днем я все глубже и глубже проваливаюсь в яму. Иногда вываливаю на него слезы и вопросы, почему все так случилось. Он объясняет, что было видно, как мне очень нужны отношения, и это было противно, он не мог мне этого дать. Иногда все хорошо, и я с оптимизмом смотрю в будущее, мы хорошо ладим как друзья.

Но чаще всего я чувствую себя под плинтусом.

Иногда он говорит, что скоро я встречу парня, мы будем счастливы и я приглашу его на свадьбу. Но когда я действительно с кем-то познакомилась и сходила погулять однажды, он очень разозлился. Говорил гневно, что все мы женщины такие – всегда ищем опцию получше, если она есть.

При этом, когда ревную я, видно, что ему очень приятно.

Сейчас тоже все в состоянии конфликта. Из-за той ситуации. Он со мной не разговаривает, отстранен.

Был ещё один подобный конфликт. Когда я переписывалась с кем-то и сказала ему об этом. Он после двух дней отстранения сообщил, что не хочет, чтобы я принимала участие в его проектах больше, потому что нет мне доверия. Но потом смилостивился.

Мне очень нравится это дело и чем мы занимаемся, я хотела бы разрулить это всё. Мне непонятна эта реакция совсем, если я общаюсь с кем-то помимо него.

Как отлепиться? Как прийти в себя и вылезти из этой ямы? Я не говорю об отношениях, понятно, что это невозможно. Что нужно перестать быть рапаном сначала. Но можно ли всё наладить, быть друзьями и сотрудничать успешно? Есть ли шанс? Или у меня есть только возможность бежать?

Я сейчас ощущаю себя ниже плинтуса, я не знаю, что делать. Нет сил ни на что. Помогите мне, пожалуйста.