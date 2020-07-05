Mercedes-Benz планирует отозвать почти 669 тысяч автомобилей в Китае

05.07.2020, 20:30, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил о планах по отзыву около 668 тысяч машин, которые реализованы на китайском рынке.

Представители марки указали, что в данных моделях обнаружены некоторые дефекты, выраженные в утечке моторного масла. В ходе детального осмотра выявлены проблемы, которые обязывают производителя осуществить отзыв. Программа стартует уже с 18 декабря и в нее попадают модели C-, E- и V-класса.

Специалисты обнаружили, что в трубке низкого давления спустя какое-то время пропадает требуемый уровень герметичности, после чего и возникает постепенная утечка моторного масла. В компании поспешили указать, что исправление дефекта будет выполнено за их счет.