 

Mercedes-Benz планирует отозвать почти 669 тысяч автомобилей в Китае

05.07.2020, 20:30, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил о планах по отзыву около 668 тысяч машин, которые реализованы на китайском рынке.

Представители марки указали, что в данных моделях обнаружены некоторые дефекты, выраженные в утечке моторного масла. В ходе детального осмотра выявлены проблемы, которые обязывают производителя осуществить отзыв. Программа стартует уже с 18 декабря и в нее попадают модели C-, E- и V-класса.

Специалисты обнаружили, что в трубке низкого давления спустя какое-то время пропадает требуемый уровень герметичности, после чего и возникает постепенная утечка моторного масла. В компании поспешили указать, что исправление дефекта будет выполнено за их счет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / “Росатом” удвоит объём строительства в 2020 году

08.06 / Общество: Регистр сведений о россиянах будет самообновляться

15.06 / Взятка руководству НАБУ и САП. За экс-менеджера Burisma внесли залог, 40,4 млн грн собрали за сутки

21.05 / В Кемерово завели уголовное дело из-за ролика, где местный Центр “Э” был назван “дырявой конторой”

03.06 / Богослужения в Подмосковье решили проводить на открытом воздухе

28.04 / Россияне оценили необходимость ограничений для борьбы с коронавирусом

20.06 / “В этот раз обошлось”. Шуфрич заявил, что не болен COVID-19

23.06 / Путин предложил изменить ставку НДФЛ для людей с заработком свыше 5 млн рублей в год

30.05 / Россия создает плацдарм в Ливии

10.05 / Guardian – коронавирус приблизил закат Boeing 747 — авиакомпании избавляются от лайнеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска