 

Избиратели больше не верят: какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет

05.07.2020, 20:23, Разное

Последнее время Александр Лукашенко не церемонился со своими политическими оппонентами и применял против них жесткие репрессивные меры. Недавно белорусский лидер и вовсе признался, что лично дал распоряжение задержать оппозиционного блогера Сергея Тихоновского.

Теперь же настало время и для позитивных методов удержаться за власть. Лукашенко уже пообещал избирателям вдовое повысить зарплаты и “обновить” Конституцию. Поверят ли белорусы президенту? Ответ будет ясен, если вспомнить, как обещания Лукашенко давал и не выполнил после прошлых выборов в 2015 году.

Одним из самых главных разочарований белорусских граждан стало то, что Лукашенко не собирался повышать пенсионный возраст, однако потом отказался от своих слов и подписал указ о его повышении.

Стоит вспомнить и то, как Лукашенко заверил, что средняя зарплата по стране превзойдет 500 долларов США, однако действительность долгое время отличалась от желаний. Лишь в 2019 году этого показателя удалось достичь.

Аналогичное произошло и обещаниями Лукашенко показать то, как он живет (по словам самого политика, весьма скромно), и рассмотреть идею о создании суда присяжных. Журналисты так и не удостоились чести быть приглашенными в дом Батьки, с усовершенствования судебной системы не произошло за последние десять лет.



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