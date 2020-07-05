Врач: Cезонная вспышка ОРВИ может прийти со второй волной коронавируса

05.07.2020, 20:23, Разное

Мир все еще ведет борьбу с коронавирусной чумой. В России темпы заболевания

пошли на спад, однако во многих странах инфекция продолжает бушевать в полную

силу. Эксперты спорят о происхождении заболевания – часть научного сообщества

уверяет, что коронавирус действительно пришел к человеку из животного мира,

другие отстаивают версию искусственного создания смертельной заразы.

Однако практически все согласны с тем, что одной волной заражения

человечеству не обойтись. Так, экс-руководитель всемирного профсоюза врачей WMA

Леонид Эйдельман заявил, что вторая волна коронавируса обрушится на россиян в ноябре-декабре.

При этом ее в значительной степени усугубит сезонная вспышка ОРВИ. Ситуация

осложнится тем, что подхвативших обычную простуду людей будет трудно отличить

от носителей коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусной чумой в мире

превысило 11 миллионов. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 5 июля, общее

количество выявленных случаев инфицирования составляет 681 251.