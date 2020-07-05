Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников записал песню о «многоразовой маске»

05.07.2020, 20:09, Разное

В микроблоге Instagram Вячеслав Мясников опубликовал видео, на котором представил свою новую песню о «многоразовой-одноразовой маске». Вдохновение к участнику «Уральских пельменей» пришло во время самоизоляции.

Вячеслав Мясников спел новую песню под гитару, упомянув, что фантазия русского человека не знает пределов. По мнению артиста, теперь о жителях РФ будут говорить не только как о людях, которые изобрели балалайку, квас и плетеные ковры. Главное и гениальное открытие россиян это «многоразовая маска», которая по своей сути является одноразовой. Индивидуальные средства защиты необходимо менять после каждого использования, но у граждан РФ свое мнение на этот счет.

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» спел, что «дермантин синего цвета на веревочке» это один экземпляр на весь период карантина. Вячеслав Мясников отметил, что у автолюбителей маска всегда храниться в бардачке транспортного средства, а у пешеходов в карманах. Кроме этого, большинство россиян носят индивидуальное средство защиты на подбородке.

Как отмечает издание «Слово и Дело», юморист вспомнил в своей песне и врача Александра Мясникова. По его словам, как только он объявит, что пандемия коронавируса завершена, граждане РФ припасут «многоразовую маску» до следующего карантина и вспышки инфекции.