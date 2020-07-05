Партия хорватского премьера лидирует на выборах в парламент

05.07.2020, 20:08, Новости дня

Партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах в стране, об этом свидетельствуют результаты экзитполов исследовательской компании Ipsos.

ХДС, согласно данным экзитполов, получает 61% голосов в парламенте, «Перезагрузка» (коалиция Restart) во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, – 44%, «Отечественное движение» – 16% голосов, передает РИА «Новости».

Всего было зарегистрировано 3,85 млн избирателей, они голосовали почти на 7 тыс. участках в стране и за рубежом. До 16.30 (17.30 мск) в голосовании приняли участие 34,04% граждан.