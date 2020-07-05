 

“Мы готовимся”. Глава ВМС Украины не исключил, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область

05.07.2020, 20:06, Новости дня

Российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области. Такое мнение командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил “Думской” в интервью, которое было опубликовано 5 июля.

“Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война”, – сказал он.

На вопрос журналистки, рассматривается ли он вариант попытки российских войск “прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал”, адмирал ответил, что не исключает таких действий со стороны РФ.

“Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим. …Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы”, – объяснил Неижпапа.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом он считает, что РФ может попытаться захватить Одессу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / После переливания плазмы в Москве выписаны трое пациентов

23.06 / Коллега рассказал об устроенном историком Соколовым застолье после убийства

27.05 / Рогозин назвал полеты на «Союзах» для США «в каком-то смысле унизительными»

06.05 / В Шардже загорелся небоскреб

09.06 / Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

12.05 / Названо место приземления ступеней ракеты «Союз-2»

22.06 / Глава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России

19.06 / К задержанному претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико пустили адвоката. Имущество политика арестовали

24.04 / Ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу оценили в 100 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска